Real mit Ex-Bayern Alaba und Kroos zum Champions-League-Sieg?

Für FC-Bayern-Spieler Thomas Müller ist der FC Liverpool der große Favorit im Endspiel der Champions League. "Vom Gefühl her habe ich den Eindruck, dass Liverpool eigentlich besser ist. Aber wenn man sieht, was Real in der Liga und vor allem in der Champions League gemacht hat, würde ich die nicht abschreiben", sagte Müller. Er tippt auf eine Sieg der "Reds" im Elfmeterschießen - obwohl zwei Ex-Teamkollegen bei Real Madrid spielen.

Dass mit Real Madrid zu rechnen ist, zeigte die Königlichen eindrucksvoll: Erst schafften die Spanier gegen Paris Saint-Germain, dann gegen Titelverteidiger FC Chelsea und vor allem im Halbfinale gegen Manchester City mit zwei Treffern in der Nachspielzeit die Spiele umzubiegen - das beeindruckte die Fußball-Welt.

"Spiel von Real folgt Rhythmus von Kroos"

Eine zentrale Figur spielte dabei Toni Kroos, seit acht Jahren spielt er bei den Königlichen. Der Ex-FC-Bayern-Spieler mag seine Torgefahr verloren und defensiv Schwächen haben, doch seine langen Querpässe sind die vielleicht besten der Welt. Und der Nationalspieler ist sowas wie der "Liverpool-Schreck". Im April 2021 war es Kroos, der im Champions-League-Viertelfinale mit einem Traumpass auf Vinicius den 3:1-Sieg einleitete, wieder einmal war Real für Liverpool Endstation. Schon das Endspiel 2018 hatten die Spanier gegen die Reds mit 3:1 gewonnen - mit Kroos in der Startelf.

Kein Wunder, dass der Deutsche innerhalb der Mannschaft unumstritten ist. "Das Spiel von Real Madrid folgt immer dem Rhythmus von Toni Kroos. Wenn Toni will, dass wir langsamer spielen, tun wir das. Wenn er ein schnelleres Spiel will, folgen wir ihm", sagte sein Nebenmann Casemiro in der Dokumentation "Kroos".

Nun kann er mit 32 Jahren zum fünften Mal die Champions League gewinnen - eine Bilanz, die bislang nur Superstar Cristiano Ronaldo vorweisen kann.