Titelverteidiger Real Madrid scheitert an Ajax Amsterdam

Nach dem Champions-League-Aus gehen die spanischen Medien mit den Königlichen hart ins Gericht. Die Sportzeitung "AS" bezeichnet die 1:4-Niederlage des Titelverteidigers im Achtelfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam als "dröhnende Niederlage". Das Blatt erwartet, dass nach der "Niederlage des Jahrhunderts Köpfe rollen werden". Nach dem Scheitern im spanischen Pokal und bei zwölf Punkten Rückstand in der Meisterschaft auf den FC Barcelona hat Madrid in dieser Saison keine realistische Chance mehr auf einen Titel. "Ajax reißt Real das Herz heraus", schreibt "Marca" nach der höchsten Heim-Niederlage Madrids in der Champions League, die der spanische Club zuletzt dreimal gewonnen hatte. Einen "totalen Schiffbruch" attestiert "El Mundo Deportivo" und bezeichnete die Niederlage gegen das stark aufspielende niederländische Team als "absolutes Fiasko".

Real muss sich den jungen Wilden geschlagen geben

Das Starensemble um Ex-Weltmeister Toni Kroos kassierte mit dem 1:4 (0:2) im Rückspiel gegen die jungen Wilden von Ajax Amsterdam seine höchste Europacup-Heimpleite und verpasste nach dem 2:1 im Hinspiel erstmals seit 2010 den Sprung unter die letzten Acht. Hakim Ziyech (8.), David Neres (18.), Dusan Tadic (62.) und Lasse Schöne (72.) sorgten mit tollen Toren dafür, dass Reals Traum vom vierten Henkelpokal in Folge jäh zerplatzte. Marco Asensio (70.) erzielte den einzigen Treffer für den spanischen Rekordmeister, der seit der Spielzeit 2010/2011 jedes Jahr mindestens das Halbfinale erreicht hatte. Reals Verteidiger Nacho sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot (93.). Nach den herben Rückschlägen in der Liga und dem Pokal-Aus ist nun aber die Saison für Madrid gelaufen,