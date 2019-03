"Der Umbruch soll vollzogen werden, Joachim Löw hat sich festgelegt - er hat sich gerade diese drei Weltmeister ausgesucht, um vielleicht auch ein kleines Exempel zu statuieren", kommentiert Bernd Schmelzer, Nationalmannschaftsreporter von BR Sport, die Bekanntgabe des Fußball-Bundestrainers, in Zukunft auf das Bayerntrio Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller verzichten zu wollen.

Verwundert nimmt Schmelzer den Zeitpunkt auf: "Die Bayern in schweren Wochen, Meisterschaftskampf voll entbrannt, in der Champions League steht das Duell mit Liverpool und Jürgen Klopp an - die Frage wird sein: Wie verkraften es die drei?"