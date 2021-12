Reaktionen auf Mölders-Suspendierung: "Fisch stinkt vom Kopf"

Trainer Köllner im Visier der Fans

In den Kommentaren auf BR24 Sport zeichnet sich ebenfalls eine eindeutige Stimmung ab. "I glab i spinn. Um das zu rechtfertigen braucht es grobes fehlverhalten. Und was bitte sollte das sein?", schrieb etwa User dahoamhocka. Klaus1955 bemerkt: "Ja zuletzt war Mölders nicht so gut drauf. Aber andere auch nicht. Für die Taktik und Einstellung ist nicht Mölders verantwortlich sondern der Herr aus der Oberpfalz."

Mit dem "Herren aus der Oberpfalz" ist Trainer Michael Köllner gemeint. User schrecklich sieht das ähnlich und schreibt: "Das Saisonziel (Aufstieg) kann nicht mehr erreicht werden. Jetzt schlägt die sportliche Leitung wild um sich. Sascha wurde zum Bauernopfer. Wann fliegt der Trainer? Sascha, dir alles Gute."

Der allgemeine Tenor bei den Fans: Mölders wurde zum "Bauernopfer", um die Köpfe der eigentlich Verantwortlichen zu retten. Zu denen gehört auch Geschäftsführer Günther Gorenzel, der ja für die Zusammenstellung des Kaders mitverantwortlich ist. Zusammenfassend schreibt User Heupferd in Anspielung auf den Lokalrivalen von der Säbener Straße: "Oder hat der FC Hollywood jetzt eine neue Anschrift?"