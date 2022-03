Reaktionen auf DFB-Wahl: "Viel mehr Neuanfang geht gar nicht"

Nach 15 Jahren im DFB-Präsidium ist Rainer Koch, der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), am Freitag abgewählt worden. Während seine Wahlniederlage überraschend war, ist der Sieg des neuen Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes Bernd Neuendorf erwartet worden.

Das wird auch auf Bayerns Sportplätzen kommentiert. Denn auch am Tag nach der Entscheidung beim Deutschen Fußball-Bund wurde an der Basis Fußball gespielt. Bei der SpVgg 1906 Haidhausen in München knüpft man an die Wahl des neuen Präsidenten Neuendorf Erwartungen: "Ich hoffe, dass er einiges verändert. Viel schlechter kann er es nicht machen", sagt Haidhausens Vorstand Guiseppe Scialdone mit einem Schmunzeln.

Silke Sinning übernimmt Rainer Kochs Posten

Er findet es gut, dass eine Frau Kochs Posten einnimmt. Silke Sinning ist Sportpädagogin und hat sich überraschend gegen Koch durchgesetzt. "Erstaunlicherweise war ja er derjenige, der das ganze Jahr sehr, sehr lange überlebt hat", bemerkt Scialdone.

"Ich hatte auch die letzten Jahre hier im Amateursport das Gefühl, dass er uns da nicht recht weit geholfen hat, eher eigentlich meines Erachtens bisschen im Stich gelassen hat."

Eine klare Forderung stellt Ex-Präsident Grindel

Nun heißt es, sich an neue Gesichter zu gewöhnen. "Ich glaube, viel mehr Neuanfang geht doch gar nicht mehr", sagt Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer bei Borussia Dortmund. Im neuen 15-köpfigen Präsidiumsteam sind nun auch fünf Frauen vertreten.

Eine klare Forderung stellte der Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel, der Koch im Vorfeld gemeinsam mit den beiden Ex-Chefs Fritz Keller und Theo Zwanziger attackiert hatte. "Ich rate Neuendorf nach dem Verlauf des Bundestages sehr dazu, auch die Vertretung des DFB im UEFA-Exekutivkomitee anzustreben", sagte er - und erlaubte sich damit den nächsten Seitenhieb gegen Koch, der aber im DFB-Vorstand bleibt.

Wie viel Veränderung von Bernd Neuendorf letztlich in den Gremien und bei der Basis ankommt, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Angetreten war er eigentlich in Kochs Team der einflussreichen Amateurvertreter. Doch die wandten sich am Ende vom BFV-Präsidenten ab.