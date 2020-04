Re-Live im BR Fernsehen: Pokalfinale 2016 Bayern - Dortmund

Es war eine besonders heiß umkämpfte Ausgabe des deutschen "Clasico", die am 21. Mai 2016 im Berliner Olympiastadion über die Bühne ging – und zugleich die emotionale Abschiedsvorstellung des damaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola. Auf Seite der Münchner trug Philipp Lahm – damals in seiner vorletzten Saison – die Kapitänsbinde, auf dem linken Flügel wirbelte Franck Ribéry. Dauerrivale Dortmund reiste mit Stars wie Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh Mkhytarian an. Es war ein Top-Duell voller Emotionen und mit Hochspannung bis zum Abpfiff!

DFB-Pokalfinale 2016 im Re-Live am Samstag, 18. April, ab 14 Uhr

Im BR Fernsehen bekommen Fans die Re-live-Übertragung auf dem gewohnten Livefußball-Sendeplatz samstags um 14.00 Uhr aktuell präsentiert von Markus Othmer aus dem BR-Studio. Zudem ist der Pokal-Hit als Livestream auf BR24Sport.de und in der BR24-App zu sehen.