RB Leipzig Tabellenführer - Momentaufnahme oder Dauerzustand?

Für Bayernpräsident Uli Hoeneß sind die Sachsen neben Dortmund der Konkurrent im Kampf um den Titel: "Die Leipziger haben eine sehr gute Mannschaft und werden für uns ein sehr schwerer Brocken sein", sagte Hoeneß. Und Bayern-Torjäger Robert Lewandowski glaubt, "dass Leipzig eine Mannschaft ist, die in der Meisterschaft mitreden kann."

Leipzigs neuer Trainer Julian Nagelsmann spricht zwar noch nicht von der Meisterschaft, aber an den Platz an der Tabellenspitze könnte er sich schon gewöhnen. "Die Begegnung mit den Bayern ist ein besonderes Spiel, weil wir jetzt als Tabellenführer in die Partie gehen und das den Bayern bestimmt nicht so gut gefällt", so Nagelsmann: "Punktemäßig haben wir das Maximale geholt, deshalb würden wir da gerne weitermachen."

Die Frage der Woche

