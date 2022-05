RB Leipzig nach Sieg gegen SC Freiburg erstmals DFB-Pokalsieger

RB Leipzig schafft in Unterzahl den Ausgleich

Die Sachsen kamen zwar mit viel Druck aus der Halbzeitpause. Doch Marcel Halstenberg schoss dabei übers Ziel hinaus, als er seinen Gegenspieler Lucas Höler an der Schulter packte und zu Boden riss. Die folge: Er sah (57.) die Rote Karte. Die Badener nutzten die Überzahl zu gefährlichen Aktionen. Vincenzo Grifo zimmerte die Kugel (59.) ans Außennetz. Und Sallai scheiterte mit einem scharfen Abschluss (60.) am stark reagierenden Péter Gulácsi. Doch dann bäumte sich Leipzig auf und Christopher Nkunku gelang (76.) der Ausgleichstreffer. Christian Streich brachte (79.) frische Offensivkräfte: Ermedin Demirović und den Edeljoker Nils Petersen. Die Entscheidung in der regulären Spielzeit blieb aber aus.

Entscheidung vom Elfmeterpunkt: zwei Freiburger verschießen

In der Verlängerung scheiterten die Badener in Person von Ermedin Demirović (92.) und Janik Haberer (104.) gleich zweimal am Aluminium. Leipzig lauerte auf Umschaltmomente. Nochmals jagte Haberer (115.) die Kugel an das Gebälk. Auf der anderen Seite hatte der SC Glück, weil Nicolas Höfler im Strafraum vermeintlich Dani Olmo foulte, aber nach Sichtung der Videobilder ohne Elfmeter davonkam. Stattdessen blieb es beim Remis und der Pokalsieger musste vom Punkt aus ermittelt werden. Dabei verschossen der Freiburger Kapitän Christian Günter und Demirović und machten Leipzig damit zum Pokalsieger.