Raus im Pokal und in der CL: Sind die neuen Bayern gescheitert?

Im Jahr eins nach Hansi Flick und Karl Heinz Rummenigge hatte der FC Bayern große Träume von vielen Titeln. Aber in der Champions League und im DFB-Pokal sind die Träume ausgeträumt.

Was bleibt ist die Meisterschaft, die sich die Münchner wohl nicht mehr nehmen lassen. Zu wenig für die eigenen Ansprüche? Oder trotzdem alles okay in der ersten Saison, nachdem Erfolgstrainer Hansi Flick und der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge die Bayern verlassen haben?

Unsere Frage der Woche lautet:

Raus im Pokal, raus in der Champions League: Sind die neuen Bayern gescheitert?

