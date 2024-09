Rauch in Rostock - SpVgg Unterhaching fehlt der Durchblick

24.09.2024, 21:41 Uhr Videobeitrag

Auswärts bleibt die SpVgg Unterhaching in dieser Drittligasaison harmlos. Auch in der vierten Partie in der Fremde gelang der Mannschaft kein Sieg. Beim 1:4 (1:2) in Rostock fehlte nicht nur wegen des Pyroeinsatzes von Fans zu Beginn der Durchblick.

Von BR24Sport