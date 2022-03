Raublinger Team will bei der Deutschland Tour wieder mitmischen

Mit einer vielseitigen Strecke will die Deutschland Tour bei ihrer vierten Auflage seit der Wiedereinführung ihr Profil im internationalen Kalender schärfen. Das Rennen, das von vier auf fünf Tage erweitert wird, führt über insgesamt 710 Kilometer und mehr als 11.000 Höhenmeter. Das gaben die Veranstalter im Rahmen der Streckenpräsentation bekannt. Nach dem Startschuss am 24. August in Weimar führt der Kurs über die Zielorte Meiningen, Marburg und die Bergankunft an der Bergstation Schauinsland nach Stuttgart.

Deutschland Tour laut Chef Wegmann "ein Brett"

Für den Sportlichen Leiter der Deutschland Tour Fabian Wegmann ist "die Deutschland Tour 2022 ein Brett. Von allen bisherigen Austragungen hat sie sicher das schwerste Programm", erklärte der Verantwortliche. Deshalb brauche es diesmal "explosive Allrounder, die gut klettern können".

Raublinger Rennstall mit Siegambitionen

Solch einen Fahrer hat der Raublinger Rennstall Bora-hansgrohe am Start. Nils Politt hat seine Qualitäten bereits mit einem Etappensieg bei der Tour de France bewiesen. Dabei ging es über 159,4 Kilometer und 1.959 Höhenmeter. Ein ausgewiesener Bergspezialist ist er jedoch nicht. Bei der Deutschland Tour 2022 tritt Politt aber als Titelverteidiger an, im vergangenen Jahr hatte er im Zielort Nürnberg seinen ersten Gesamtsieg bei der deutschen Rundfahrt einfahren können.

Bergankunft ist aber "schon eine ganz schöne Hausnummer"

Der Sportliche Leiter des Teams Bora-hansgrohe Jens Zemke zählt auf Politt: "Nils hat es bewiesen, dass er die Deutschland Tour gewinnen kann". Zugleich verweist er auf die steilen Anstiege bei der aktuellen Rundfahrt: "Eine Bergankunft auf 1.200 Meter ist schon eine ganz schöne Hausnummer".

Renommiertes deutsches Etappenrennen

Die Deutschland Tour gilt als Deutschlands hochrangigstes Radsportevent. Sie war 2018 nach zehnjährige Pause wiedereingeführt worden. Erstmals wurde die Rundfahrt im Jahr 1911 ausgetragen.