Raublinger Rennstall triumphiert beim Giro d'Italia

Die bayerische Radsport-Equipe Bora-hansgrohe hat bei der Italien-Rundfahrt ein Traumziel erreicht. Zehn Jahre nach dem Debüt auf großer Bühne feierte Bora durch den Australier Hindley endlich den ersten Gesamtsieg bei einer Grand Tour - und Buchmann seine Rückkehr in die Spitzenklasse.

Hindley bringt das Rosa Trikot ins Ziel

Dem 26-jährigen Hindley reichte beim abschließenden Zeitfahren über 17,4 Kilometer in Verona ein 15. Platz mit 1,31 Minuten Rückstand auf Tagessieger Matteo Sobrero (Italien/BikeExchange-Jayco), um in der Endabrechung mit 1:18 Minuten Vorsprung auf Olympiasieger Richard Carapaz (Ecuador/Ineos Grenadiers) das legendäre Rosa Trikot zu behaupten. Es war das Sahnehäubchen einer ganz starken Bora-Leistung bei einem Giro, der seit dem frühen Etappensieg des ebenfalls grandios auftrumpfenden Lennard Kämna am Ätna eine Galavorstellung der Raublinger Mannschaft war.

Buchmann bester Deutscher seit 1983

Buchmann belegte zum Abschluss auf dem anspruchsvollen Kurs mit einem Anstieg von 250 Höhenmetern zwar nur Rang 101, behielt aber seinen siebten Platz mit 13:19 Minuten Rückstand. Der 29 Jahre alte Ravensburger fuhr damit zum zweiten Mal nach seinem vierten Platz bei der Tour de France 2019 in die Top 10 einer großen Rundfahrt. Besser beim Giro hatte aus deutscher Sicht zuletzt Dietrich Thurau als Fünfter 1983 abgeschnitten.

Vom Einstieg in der Continental-Riege zum Rundfahrtsieger

Für die Bora-Mannschaft um den umtriebigen Teamchef Ralph Denk schloss sich mit dem Erfolg beim Giro ein Kreis. 2010 war die Equipe damals noch als Mitglied der unterklassigen Continental-Riege gegründet worden. Vor zehn Jahren feierte das Team unter dem ursprünglichen Sponsoren-Namen NetApp beim Giro ihr Debüt bei einer großen Rundfahrt, 2014 ihren Einstand bei der Tour de France. Mit einem Podestplatz bei einer Grand Tour es aber erst jetzt mit dem Giro-Sieg geklappt.