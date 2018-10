Rast gewinnt, spannender Kampf um den Titel

Rast feierte in Hockenheim seinen fünften Laufsieg in Folge. Der Audi-Pilot setzte sich vor seinem Markenkollegen Robin Frijns (Niederlande) und Timo Glock (Wersau) im BMW durch. Paul Di Resta (Schottland) fuhr als Achter ein enttäuschendes Ergebnis ein und verlor damit die Führung in der Gesamtwertung an Paffet.

Letztes Saisonrennen entscheidet

Der Engländer hat 239 Punkte auf dem Konto, Di Resta folgt mit 233 vor Rast, der 224 Zähler hat. Die Meisterschaftsentscheidung fällt damit im letzten Saisonrennen am Sonntag (13.30 Uhr). Das Qualifying (11.10 Uhr) hat ebenfalls enorme Bedeutung, da die besten drei des Zeittrainings Meisterschaftspunkte bekommen. Sollten Paffett oder Di Resta den Titel holen, wäre es der krönende Abschluss des Kapitels DTM für Mercedes.