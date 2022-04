Rassistischer Vorfall: Geldstrafe für Würzburger Kickers

Ein Fan der Würzburger Kickers hatte beim Spiel gegen den MSV Duisburg am 12. Februar Gegner-Spieler John Yeboah Zamora durch einen Zuruf beleidigt. Die verbale Attacke hatte sich kurz nach Abpfiff der ersten Halbzeit ereignet. "Beleidigungen dieser Art sind menschenverachtend und werden in keiner Weise geduldet", so begründet das Sportgericht des Deutschen Fußballbunds seine Entscheidung. Die Würzburger Kickers müssen 3.000 Euro Strafe zahlen.

Zamora ist seit Jahren Profi-Fußballer beim DFB

Zamora hat afrikanische Wurzeln, ist in Deutschland geboren und spielt seit vielen Jahren in den Junioren-Nationalmannschaften des DFB. Er steht bei Willem II Tillburg unter Vertrag, ist aber gerade an den MSV Duisburg ausgeliehen.

Würzburger müssen Geldstrafe wegen Beleidigung zahlen

Als strafmildernd berücksichtigt der DFB, dass es lediglich ein Fan war und dass die Beleidigung nicht zu verhindern gewesen sei. Außerdem habe sich der Verein von diesem Verhalten distanziert und sich entschuldigt, teilt der Deutsche Fußballbund mit. Die Kickers haben dem Urteil zugestimmt, damit ist es rechtskräftig.

Kickers in der dritten Liga kurz vor dem Abstieg

In der dritten Fußball-Liga stecken die Würzburger Kickers im Tabellen-Keller fest. Nach einer schwierigen Saison und aktuell drei Niederlagen in Folge ist der Abstieg in die Regionalliga kaum noch abzuwenden. Am Samstag empfangen sie Viktoria Berlin zum entscheidenden Heimspiel am Dallenberg.