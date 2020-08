Rassismus-Vorwürfe: FC Bayern trennt sich von Nachwuchstrainer

Chat-Protokolle und anonyme Briefe

In der vergangenen Woche hatte das WDR-Magazin "Sport inside" Teile aus vermeintlichen Chat-Protokollen und anonymen Briefen an die Vereinsführung veröffentlicht, in denen dem Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums "FC Bayern Campus" rassistisches und homophobes Verhalten sowie "sadistische" Trainingsmethoden vorgeworfen wurden. Die Chats waren teilweise auch auf einem wenig später gelöschten Twitter-Account veröffentlicht worden, der angeblich dem Mitarbeiter gehört haben soll.