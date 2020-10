Rassismus-Affäre beim FC Bayern: Trainer will Klage zurückziehen

FC Bayern strukturiert U9- bis U15-Teams neu

Der Verein selbst hatte bereits zum Ende der internen Ermittlungen mitgeteilt: "Im Ergebnis wurden für einen Teilbereich des Nachwuchsleistungszentrums Vorgänge ermittelt, die gegen arbeitsrechtliche Pflichten verstoßen haben, mit der Haltung des FC Bayern nicht übereinstimmen und zu Konsequenzen führen."

Als Folge sorgte der FC Bayern für strukturelle Veränderungen und neues Personal in den Nachwuchsteams U9 bis U15. "In unserem Klub dulden wir weder Intoleranz noch Diskriminierung. Dass jetzt an einer Stelle gegen unsere Grundsätze verstoßen wurde, schmerzt uns. Wir werden alles dafür tun, dass sich so etwas nicht wiederholt", sagte Michael Gerlinger, Direktor Recht und Personal beim Rekordmeisters.