Rasantes Team-Building im Trainingslager des 1. FC Nürnberg

Mit diesem Kader will der neue Trainer Robert Klauß dem Club zu schnellem Umschaltspiel verhelfen. Das soll ein wesentliches Merkmal der Nürnberger werden. Doch zuerst soll „die Mannschaft auf und neben dem Platz etwas enger zusammenrücken, um sich auf dem Platz besser gegenseitig helfen zu können“, erklärt der Coach.

Trainingslager mit täglich zwei Einheiten

Bereits in rund zweieinhalb Wochen beginnt für die Franken die neue Spielzeit mit dem DFB-Pokal-Duell gegen den Erstligisten RB Leipzig. Danach folgt das Rennen in der 2. Bundesliga. Damit das nicht so chaotisch, wie in der vergangenen Saison verläuft, stehen im Trainingslager täglich zwei Einheiten auf dem Programm: Die Clubberer arbeiten an Koordination und Kondition. Aber auch an der Technik und Taktik. Wenn das alles hilft, die Lage beim 1. FC Nürnberg zu beruhigen, würde das bestimmt auch den neuen Sportvorstand Dieter Hecking freuen. Der hatte die Stelle von Robert Palikuca übernommen.