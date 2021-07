Rapid Surf League live aus München

Bei Rapid-Surf-League-Events treten die Surfer in sogenannten Heats gegeneinander an. Diese bestehen aus einem Cut und einem Call-Part. Im Cut surft jeder der vier Surfer drei Wellen à 30 Sekunden, um zu zeigen, was sie oder er sicher kann. Der erstplatzierte Surfer aus dem Cut ist direkt weiter, Platz 4 scheidet aus, Platz 2 und 3 gehen in den Call.

Nun darf der Drittplatzierte "callen" und der Zweitplatzierte muss nachsurfen. Wer den Call besser surft, bekommt einen Punkt. Wer als erster zwei Punkte erreicht, hat gewonnen.