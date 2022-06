Rapid Surf League | 3.7., 15.30 Uhr | BR24 Sport Livestream

Die spektakuläre Wettkampfserie wurde vor einigen Jahren von ein paar Münchner gegründet. In drei Events werden Gesamtsiegerin und Gesamtsieger ermittelt. Die Tourstopps passieren auf ganz unterschiedlichen stehenden Wellensystemen halbnatürlicher und künstlicher Art.

Tourstopp in München

2021 holten sich die Münchner Eisbach-Surfer Janina Zeitler und Lennard Weinhold beim "Heimspiel" in Taufkirchen den Sieg. Beide sind auch dieses Mal wieder dabei. Insgesamt sind 16 Männer und zwölf Frauen gemeldet.

So geht's!

Bei "Rapid-Surf-League"-Events treten die Surfer in sogenannten Heats gegeneinander an. Diese bestehen aus einem Cut und einem Call-Part. Im Cut surft jeder der vier Surfer drei Wellen à 30 Sekunden, um zu zeigen, was sie oder er sicher kann. Der erstplatzierte Surfer aus dem Cut ist direkt weiter, Platz 4 scheidet aus, Platz zwei und drei gehen in den Call.

Nun darf der Drittplatzierte "callen" und der Zweitplatzierte muss nachsurfen. Wer den Call besser surft, bekommt einen Punkt. Wer als erster zwei Punkte erreicht, hat gewonnen.