Raoul Korner verlässt Medi Bayreuth nach sechs Jahren

Raoul Korner wird Basketball-Bundesligist Medi Bayreuth verlassen. Wie der Verein am Montag mitteilt, haben Klubverantwortliche und Korner nach "intensiven Gesprächen" entschieden, den auslaufenden Vertrag des Österreichers nicht zu verlängern.

Raoul Korner: "Unvergessliche Momente" in Bayreuth

"Sechs Jahre an einem Standort zu bleiben, ist für einen Coach im modernen Basketball nicht alltäglich", wird der 48-Jährige auf der Vereinswebsite zitiert. "Dementsprechend weiß ich diese gemeinsame Zeit extrem zu schätzen, die uns so viele unvergessliche Momente beschert hat und die ich um nichts in der Welt missen möchte." Erst am Sonntag absolvierte Medi Bayreuth sein letztes Saisonspiel. Zuletzt musste Korner mit seinem Team 13 Niederlagen in Folge hinnehmen.

Korner: Erfolgreich mit Medi Bayreuth in BBL und international

Korner hatte bis 2016 die Basketball Löwen Braunschweig trainiert und wechselte anschließend nach Bayreuth. Die Wagnerstädter führte er 2017 und 2018 in die Playoffs der BBL, wo Medi jeweils im Viertelfinale ausschied.

Auch international war der Österreicher mit seinem oberfränkischen Team erfolgreich: 2018 erreichte Korner mit seinem Team das Viertelfinale der Basketball Champions League. Im FIBA Europe Cup erreichte Medi Bayreuth unter seiner Leitung im Jahr 2020 sogar die letzten Vier. Ein möglicher Titelgewinn wurde durch den Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie vereitelt.