Rallye-WM im Dreiländereck: Kontroverse um Sportevent

Der Automobil-Weltverband FIA hat es Ende 2022 beschlossen: Der vorletzte Lauf zur Rallye-WM - offiziell "Central European Rally" genannt - findet im kommenden Herbst im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Tschechien statt. Die weltbesten Rallye-Piloten werden dann auch in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau ihre Runden drehen. Das Event sorgt schon jetzt für Aufregung.

Die Osterrallye in Tiefenbach im Landkreis Passau bietet einen kleinen Vorgeschmack. Fritz Riedl ist hier für die sportlichen Abläufe zuständig. Er führt durchs Rallyezentrum und an die Rennstrecken, meist kleinere, abgesperrte Straßen im näheren Umkreis. Die Faszination erklärt er so: "Es ist die Technik, die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Dazu kommen das ganze Drumherum und das Flair."

Prognose: Mehr als 100.000 Zuschauer

Für Riedl, der auch stellvertretender Rallye-Leiter bei der WM sein wird, ist das Motorsportevent im Herbst von "gigantischen Bedeutung" für die Region. Beispiel Tourismus: Man rechne mit mehr als 100.000 Zuschauern.

Raffael Sulzinger, einer der Starter in Tiefenbach, pflichtet dem bei. Noch könne sich keiner vorstellen, welchen Hype es für die Region geben werde. Der Traum des 37-jährigen Rallye-Piloten: Die Teilnahme bei der WM. Laut Verband wird das Rennen weltweit in mehr als 150 Länder übertragen.

"Spätpubertäres Affentheater"

Dröhnende Motoren, driftende Rennautos, Massen an Zuschauern an der Strecke – für Otmar Eckert in Neureichenau im Landkreis Freyung-Grafenau eher ein Graus. Eine Wertungsprüfung wird sehr wahrscheinlich quasi vor seiner Haustür stattfinden. Entsprechende Erfahrungen hat er bereits als Anwohner bei der Drei-Städte-Rallye gemacht: "Ein Wahnsinn! Ein spätpubertäres Affentheater, das alle belastet: Bewohner, Umwelt und Natur."

Der Lärm sei extrem. "Klingt wie Artilleriegeschosse", schimpft der pensionierte Förster. Eckert will sich mit anderen Betroffenen zusammenschließen, eventuell eine Bürgerinitiative gründen und Demos organisieren.

Umweltverbände machen Front

Auch anderweitig bildet sich eine Anti-Rallye-Allianz. Ein Bündnis aus Bund Naturschutz, Öko-Parteien und Umweltinitiativen verfasste einen Offenen Brief. Überschrift: "Rallyes im Bayerwald – das geht gar nicht mehr!" Politiker aus der Region sollen das Schreiben demnächst persönlich überreicht bekommen.

"Wie kann es sein, dass derartige Veranstaltungen immer noch auf öffentlichen Straßen genehmigt werden?", steht in dem Brief, der dem BR bereits vorliegt. In diesem Jahr geplante Motorsport-Events werde man allerdings nicht mehr verhindern können, so ein Sprecher des Bündnisses zum BR.

Eike Hallitzky, Grünen-Politiker aus dem Landkreis Passau, kann dem Rallyesport ebenfalls nur sehr wenig abgewinnen. Angesichts Energie- und Klimakrise völlig aus der Zeit gefallen, argumentiert der ehemalige Landeschef der Grünen. Im Kreistag ist Hallitzky mit einem Dringlichkeitsantrag für eine Resolution gegen den WM-Lauf zwar abgeblitzt. In seiner Heimatgemeinde Neuburg am Inn im Kreis Passau hat man allerdings eine Teststrecke zur WM verhindern können.

ADAC verweist auf Nachhaltigkeitskonzept

Die Organisatoren der Rallye-WM, allen voran der ADAC, wissen um die Kritik. Man befasse sich tagtäglich damit, versichert der stellvertretende Rallye-Leiter Fritz Riedl am Rande der Tiefenbacher Osterrallye dem BR: "Es gibt ein Nachhaltigkeitskonzept. Die Rennwägen bei der WM sind teilweise hybride Fahrzeuge und werden mit nicht fossilen Treibstoffen befüllt."

Und was die Belastung für Anwohner angeht, setzt ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser auf den Dialog mit Betroffenen. Wie bei anderen Rallyes werde man alle Strecken mit Behörden und Kommunen abstimmen. Jeder Anwohner werde persönlich informiert. Straßensperrungen sollen so gering wie möglich gehalten werden. Flurschäden, so Ennser, ließen sich leider nicht immer vermeiden, würden aber auf Kosten des Veranstalters reguliert und instandgesetzt.

Offizielle Genehmigung steht noch aus

Offiziell genehmigt ist der Weltmeisterschaftslauf im Oktober noch nicht. Ein förmlicher Antrag sei noch nicht eingegangen, heißt es aus der zuständigen Behörde, der Regierung von Niederbayern. Vornehmlich gehe es um die "straßenverkehrsrechtliche Erlaubnis". Dazu gehören unter anderem Straßenverkehrsbehörden, Naturschutzbehörden und die Polizei.

Mitte Mai sei eine Besprechung der Regierung mit dem Ausrichter ADAC Südbayern geplant, bestätigte Behördensprecherin Katharina Kellnberger dem BR.