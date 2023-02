Rall und Bühl schießen Bayern-Frauen ins Pokal-Halbfinale

Die Frauen vom FC Bayern München macht mit dem achten Pflichtspielsieg in Serie den Einzug ins Pokal-Halbfinale perfekt. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus besiegte die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:0.

Hoffenheim bietet lange Paroli

Hoffenheim wehrte sich lange erfolgreich gegen das Anrennen der Bayern-Frauen. Ausgerechnet die ehemalige TSG-Spielerin Maximiliane Rall brachte die Gäste aus München auf die Siegerstraße. Die 29-Jährige kam kurz nach dem Seitenwechsel für die verletzte Kapitänin Lina Magull und brach mit ihrem Treffer in der 68. Minute den Bann. Damit brach die bis dahin hervorragende defensive Stabilität der TSG zusammen. Klara Bühl hämmerte das Leder in der 77. Minute zum 2:0 in den Kasten der Hoffenheimerinnen.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Spiel, wir hatten die volle Kontrolle. Wir sind froh, dass wir Hoffenheim weit weg von unserem Tor halten konnten und weitergekommen sind." Bayern-Spielerin Klara Bühl

Wolfsburg, Freiburg und Leipzig im Halbfinale

Im zweiten Bundesliga-Duell setzte sich Titelverteidiger VfL Wolfsburg 4:0 beim 1. FC Köln durch. Der SC Freiburg siegte beim Zweitligisten Carl Zeiss Jena 4:0. Für die große Überraschung sorgte der Tabellenführer der 2. Bundesliga RB Leipzig. Die Sachsen deklassierten zu Hause das Bundesliga-Team der SGS Essen mit 6:1.

Auslosung am Sonntag

Das Halbfinale wird am kommenden Sonntag im Beisein von DFB-Präsident Bernd Neuendorf ausgelost. Die Begegnungen finden vom 15. bis 17. April statt. Das Endspiel steigt am 18. Mai im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Bayern-Frauen zuletzt 2018 im Pokalfinale

Die Münchnerinnen standen zuletzt 2018 im Endspiel und unterlagen damals Wolfsburg im Elfmeterschießen mit 2:3.