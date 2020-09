Rainer Koch: "Der Verlierer ist der Fußball"

"Sehr überrascht" war der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbands Rainer Koch von der Gerichtsentscheidung, dass nun kurzfristig Türkgücü München statt dem 1. FC Schweinfurt 05 als bester bayerischer Amateurverein in den DFB-Pokal einziehen darf. Als "schwerwiegenden Eingriff in die Verbandsautonomie" stufte Sportjurist Jan Ort diesen Beschluss am Sonntag in einem Twitter-Post als rechtswidrig ein. Für Koch sei der entscheidende Punkt allerdings eine Vereinbarung mit dem Präsidenten von Türkgücü München, Hasan Kivran. Ende Juli habe der Kivran in einem persönlichen Treffen die Rechtslage akzeptiert und darauf verzichtet, vor Gericht zu gehen. Ferner habe der Verband mit dem Verein eine Schiedsgerichtsvereinbarung abgeschlossen, die den Weg zum Zivilgericht ausschließt.

Diese wurde am Freitag ebensowenig vorgelegt, wie es zu einer mündlichen Verhandlung kam. "Seit dem 8. Mai stand fest, dass wir mit dem Aufstieg so verfahren werden, auch wenn ein Drittel der Spiele noch nicht gespielt werden konnten. Jetzt wird eine massive Auseinandersetzung zwischen Türkgücü München und dem FC Schweinfurt auf dem Rücken des BFV ausgetragen", erklärte der Koch im Interview mit Julia Scharf. Die Regelung, Türkgücü – bei der Saisonunterbrechung Tabellenführer – als Aufsteiger zur 3. Liga und damit Schweinfurt für den Pokal zu melden, sei laut dem Vorsitzenden die logischste Lösung gewesen.

"Alle Dämme gebrochen"

Im Bewusstsein, dass diese Vereinbarungen rechtlich nicht bindend sind, zeigte sich Koch dennoch persönlich betroffen."Wegen den Streitereien mit dem FC Schweinfurt wollte Herr Kivran das jetzt wohl nicht mehr einhalten", analysierte Koch. Schweinfurt habe, anders als vom Türkgücü-Geschäftsführer und Initiator der Klage Max Kothny behauptet, bisher keine Klage gegen den Deutschen Fußball Bund eingelegt. Dennoch könne man die nächsten Schritte schwer einschätzen und man werde in diesem Streit "nicht so schnell zu einer Lösung kommen", prophezeite der BFV-Funktionär. Auch der FC Schalke 04 ist in Aufruhr. Die Partie gegen Schweinfurt war für den Bundesligisten elementarer Bestandteil der Vorbereitung, außerdem seien durch die kurzfristige Spielabsage nicht unerhebliche Kosten entstanden.

Dieser Vorfall schadet laut Koch dem Fußball als Ganzen, wenn Moral und Ehrlichkeit nicht mehr vorausgesetzt werden können. Zwar habe auch Schweinfurt den Aufstieg von Türkgücü München attackiert und den Verein damit provoziert, "dennoch haben sie sich bis zum Ende an die Vereinbarung gehalten und nicht geklagt", erklärte Koch. Die nächsten Tage werden zeigen, ob es den Parteien gelingt, die Fronten vor dem Start der Dritten Liga am nächsten Wochenende zu klären.