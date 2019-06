Rafinha wechselt vom FC Bayern zu Flamengo Rio de Janeiro

Der Traditionsverein Flamengo steht in der brasilianischen Liga nach acht Spieltagen auf Rang fünf. Der Klub spielt traditionell in rot-schwarzen Trikots. Die deutsche Nationalmannschaft trug als Hommage an den beliebten Klub während der WM 2014 entsprechende Jerseys als Ausweichtrikots, so auch beim 7:1 im Halbfinale gegen Gastgeber Brasilien.