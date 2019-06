Radtour nach dem Testspiel der DFB-Herren

Nach dem ungewohnten Trainingstest vor 20.000 Fans in Aachen formulierte der amtierende Chef Marcus Sorg den Auftrag für Weißrussland. "Wir kommen aus der Pause, brauchen den Rhythmus. Dazu gehört auch mal, dass man seinen inneren Schweinehund überwindet", sagte der Vertreter des fehlenden Bundestrainers Joachim Löw mit Blick auf das EM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr) in Borissow. Am Freitagnachmittag fliegt der DFB-Tross von Düsseldorf nach Minsk. Erst am Spieltag geht es dann mit dem Bus in den Spielort.

Reuss-Doppelpack im Testspielchen

Das Trainingsspiel beim stimmungsvollen Fanfest in Aachen hat Sorg und Löw zumindest einige Erkenntnisse für Weißrussland geliefert, auch wenn das Match "Grün" gegen "Weiß" nur über zweimal 20 Minuten lief. Kapitän Manuel Neuer setzte in dem kurzen Übungsspiel das fort, was er schon beim gewonnenen DFB-Pokalfinale mit dem FC Bayern demonstriert hatte: Der 33-jährige Keeper ist wieder in Topform, er parierte mehrfach prächtig. Marco Reus erzielte zwei Treffer, Leroy Sané traf einmal.