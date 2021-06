Radsportlerin Lisa Brennauer: Tour de France wäre "ein Traum"

Das berühmteste Radrennen der Welt ist derzeit eine reine Männerdomäne. Zwar gab es schon mal eine Tour de France für Frauen, die wurde aber wiedereingestellt. "Es scheint jetzt so, dass sich da was ändern wird", sagt Brennauer. Im Mai hatte Tour-Chef Christian Prudhomme die Einführung eines eigenen Wettbewerbs für die Frauen für 2022 bestätigt. Acht Tage soll die Fahrt der Frauenteams durch Frankreich dauern und am Schlusstag der Männer-Tour starten.

Lange gekämpft für den "ganz großen Wettbewerb"

"Ich denke schon, dass das ein richtig großes Event wird", freut sich die Allgäuerin über den "neuen ganz großen Wettbewerb in unserem Kalender". Die 33-jährige Kemptenerin würde dann gerne auch dabei sein. Für sie wäre das "ein Traum". Schließlich hat sie sich bisher immer "ein bisschen geärgert, dass es das für uns nicht so gab", sagt die Radrennfahrerin. Mit Beharrlichkeit habe man das immer wieder gefordert.

Brennauer: "Viel geändert", aber noch nicht genug!

Im Frauenradsport hat sich aber inzwischen einiges getan. In den Strukturen habe sich "viel geändert: bei der Leistungsdichte, bei der Organisation, bei den Wettkämpfen und Teams", erklärt Brennauer. Auch die Preisgelder wurden angeglichen. Trotzdem sei man "lange noch nicht da, wo der Frauenradsport hinmöchte", sagt die 33-Jährige. Der Fortschritt sei aber "schon einmal da und das ist ein sehr gutes Zeichen".

Immerhin gibt es aktuell als Highlight im Wettkampfkalender der weiblichen Radsport-Elite schon das Eintagesrennen La Course by Le Tour de France, das am Samstag (26.06.2021) bereits zum achten Mal im Rahmen der Tour de France der Männer ausgetragen wird.

Start bei den Olympischen Spielen in Tokio

Jetzt geht es für die deutsche Rennradmeisterin aber erst einmal zu den Olympischen Spielen. Für die Frauen sind die das Hauptevent – im Gegensatz zu den Herren, bei denen Weltmeisterschaften und die Tour höher angesehen sind.