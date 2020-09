Radsport: Warum Fahrer aus Kolumbien im Vorteil sind

Forscher der Universität Bayreuth haben jetzt herausgefunden, dass die Sportler in Kolumbien mehr Blut haben. Weil sie in den Anden, in 2.600 Metern Höhe aufwachsen. In der Höhe gibt es weniger Sauerstoff. Der Körper reagiert darauf, und bildet mehr Hämoglobin, für den Sauerstofftransport im Blut.

"Wenn ein Sportler mit zehn oder 15 Prozent mehr Hämoglobin einen Wettkampf bestreitet, dann ist er eben auch um diese zehn, 15 Prozent besser", sagt Prof. Walter Schmidt von der sportmedizinischen Fakultät der Uni Bayreuth. "Und wenn diese Sportler, die in der Höhe aufgewachsen sind, dann nach unten in die Flachlandregionen kommen, dann können sie ihren Vorteil natürlich mitbringen."