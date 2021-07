Radsport: Triathlet Dreitz fährt Test zu Deutschland-Tour

Wenn am Sonntag, 29. August 2021, die Radprofis im Rahmen der Finaletappe der Deutschland-Tour in Nürnberg erwartet werden, soll im Rahmenprogramm auch eine Jedermann-Tour für Hobbysportler und -sportlerinnen in der Region stattfinden. Und die Strecke wurde am Sonntag schon mal getestet – zur Freude der Beteiligten, die wegen Corona lange auf organisierten Radsport verzichten mussten.

Von Nürnberg durch die Fränkische Schweiz

Am Schönen Brunnen am Nürnberger Hauptmarkt ging die Fahrt los. Die 115 Kilometer lange Strecke führte von Nürnberg aus in den Norden über Ittling in die Fränkische Schweiz nach Obertrubach, dann in den Westen fast bis Egloffstein und über Gräfenberg durch den Tennenloher Forst zurück nach Nürnberg.

Top-Triathlet Andreas Dreitz mit von der Partie

Etwa hundert Radsportbegeisterte fuhren trotz Dauerregens die Strecke dieser Jedermann-Tour ab. Als prominente Unterstützung war einer der stärksten Radfahrer innerhalb der Triathlon-Szene mit von der Partie: der aktuelle Challenge-Roth-Sieger Andreas Dreitz. Für den aus dem oberfränkischen Lichtenfels stammenden Top-Triathleten war es es eine willkommene Trainingseinheit, mit der er jetzt bereits die Grundlagen für seinen großen Saisonhöhepunkt legen will.

"Die Leute sind wieder heiß und wollen Radfahren und freuen sich auf die gemeinsame Tour. Ich merke es auch: Wir waren in der Coronazeit sehr einsam, ja vereinsamt als Sportler. Stück für Stück können wir jetzt wieder mehr zusammen machen, und da sind solche Veranstaltungen natürlich auch schön." Andreas Dreitz, Triathlet

Vorbereitung auf Ironman

Dreitz hat für diese Tour sogar seinen aktuellen Trainingslager-Aufenthalt in den Alpen unterbrochen. Für ihn war es eine gute Überprüfung seiner Form, auf dem Weg zu seinem Hauptziel in dieser Saison: die Triathlon Weltmeisterschaft, den Ironman Hawaii, der am 9. Oktober stattfinden soll.

Gemeinsame Ausfahrten wieder möglich

Wegen der Pandemie wurden viele Rennen abgesagt und auch gemeinsame Ausfahrten waren kaum möglich., wie Mit-Organisator Grischa Janorschke erklärt. Die ganze Pandemie-Zeit über waren im Prinzip Ausfahrten nur mit Personen aus dem gleichen Haushalt möglich. Eine Ausnahme galt nur für den Profi- oder Kadersport. "Aber diese Gruppenausfahrten, das, was den Radsport auch ausmacht, dass man am Wochenende auf lange Tour gemeinsam in die Fränkische raus fährt, das war natürlich nicht möglich. Und das geht jetzt wieder, und da freuen sich alle."

Zu dem Rennen, bei dem spezielle Hygienevorschriften eingehalten wurden, hatten Radsportvereine der Region in Kooperation mit dem SportService der Stadt Nürnberg aufgerufen. Bis zur Deutschland-Tour soll es noch vier weitere gemeinsame Ausfahrten geben.