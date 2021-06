Radsport-Highlight: Finale der Deutschland Tour in Nürnberg

Franken bereitet sich auf die Deutschland Tour vom 26. bis 29. August vor. Start des Rad-Klassikers ist in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern. Von dort führt die Strecke nach Ilmenau in Thüringen. Die dritte Etappe geht nach Erlangen. Über die anspruchsvolle Strecke in der Fränkischen Schweiz steht dann das Finale in Nürnberg an. Insgesamt stehen 727 Kilometer für die Radprofis auf dem Programm.

Von Mecklenburg-Vorpommern nach Franken

Wie die Veranstalter mitteilen, verläuft die erste Etappe durch Mecklenburg-Vorpommern von Stralsund nach Schwerin. Damit startet die Rundfahrt zum ersten Mal an der Küste. 191 flache Kilometer mit Sprintwertung in Rostock bringt die Fahrer in die Landeshauptstadt. Die zweite Etappe verläuft dann von Sangerhausen in Sachsen-Anhalt über 185 Kilometer über Weimar nach Ilmenau in Thüringen. Die dritte Etappe am 28. August wird dann in Erlangen enden.

Punkte in Erlangen sammeln

Bei der Zielankunft in Erlangen können die Radprofis den Grundstein für den Gesamtsieg der Deutschland Tour 2021 legen, denn bei der Tagesentscheidung gibt es eine Zielrunde von zwölf Kilometern, die über den Anstieg am Rathsberg führt. Der sei, so die Veranstalter, wie gemacht für Fahrer "mit Hoffnungen auf die Gesamtwertung, die sich von den Sprintern absetzen wollen".

Durch die Fränkische Schweiz

Die letzte Etappe führt dann von Erlangen über 160 Kilometer durch die Fränkische Schweiz nach Nürnberg. Dort soll dann nach hoffentlich weitgehend überstandener Pandemie an die Radsport-Tradition in der Frankenmetropole angeknüpft werden, hofft Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU): "Die Deutschland Tour bringt ein Stück Normalität und Lebensqualität zurück in unsere Stadt", so König.

Spektakel in Nürnberg

Die Profis sollen nach dem Ritt durch die Fränkische Schweiz noch für ein Spektakel in der Nürnberger Altstadt sorgen. Denn bevor sie ins Ziel kommen, werden sie noch über drei Runden rund um die Burgmauer geführt. Insgesamt dürfte die viertägige Deutschland Tour, die von Schwerin bis Nürnberg führt, auch eine schöne Vorbereitung für etablierte Profis sein. Denn vom 18. bis 26. September, also drei Wochen später, finden in Flandern die Straßenweltmeisterschaften statt.