Radsport bei den Championships - willkommen in Oberbayern!

Im Fünf-Seen-Land mit den Radsportlerinnen

129,8 Kilometer lang ist das Straßenradrennen der Frauen. Start ist in Landsberg am Lech und die Highlights kommen schon nach wenigen Kilometern. Es geht durchs Münchner Fünf-Seen-Land vorbei an Ammersee, weiter zum Starnberger See und dann nach Wolfratshausen. Vorn dort zieht das Peloton weiter über Landtsraßen nach München, wo zum Abschluss des Rennens noch zwei Schleifen über je 13 Kilometer warten. Zieleinfahrt ist am Odeonsplatz.