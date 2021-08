Radsport: Ackermann gewinnt erste Etappe der Deutschland Tour

Zwei Jahre nach seinem Auftakterfolg bei der letzten Ausgabe siegte der 27-jährige vom Team Bora-hansgrohe nach 191 Kilometer von Stralsund nach Schwerin und ist der erste Träger des Roten Trikots des Gesamtführenden.

Ackermann setzte sich im Massensprint vor Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain Victorious) und dessen Teamkollegen Marco Haller (Österreich) durch. Für Ackermann war es der sechste Saisonsieg. "Ich bin in einer super Form, das habe ich vorher auch gesagt", sagte Ackermann im ZDF: "Es war Rückenwind, und das Team hat mich unglaublich nach vorne gebracht. Dann dachte ich: Ich muss durchziehen." Routinier André Greipel konnte auf der Etappe durch seine alte Heimat nicht in die Entscheidung eingreifen. Überschattet wurde die Etappe von einem schweren Sturz in der hektischen Anfahrt auf den Sprint.

Zweite Etappe führt nach Ilmenau

Am Freitag wird die Deutschland Tour mit der zweiten Etappe über 186,6 Kilometer von Sangerhausen nach Ilmenau fortgesetzt. Die viertägige Rundfahrt, die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie pausieren musste, endet am Sonntag nach 720,5 Kilometer in Nürnberg. Die großen Berge fehlen in diesem Jahr im Parcours. Um den Gesamtsieg dürften deshalb vor allem sprintstarke Fahrer mit Klassiker-Talent kämpfen. 2019, bei der bislang letzten Ausgabe, siegte der Belgier Jasper Stuyven, im März Gewinner von Mailand-Sanremo. Stuyven lässt die Deutschland Tour in diesem Jahr aber ebenso aus wie der slowenische Gesamtsieger von 2018, Matej Mohoric. Bei der Deutschland Tour 2021 wird es einen Premierensieg geben.