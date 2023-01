Radrennbahn am Reichelsdorfer Keller bald Geschichte

Die 118-Jährige Geschichte der Radrennbahn am Reichelsdorfer Keller spiegelt die Geschichte des Radsports wider. Die Nürnberger Bahn erzählt von außergewöhnlichen sportlichen Höhepunkten und dem tiefgreifenden Wandel des Radsports. Seit Längerem ist die Rennbahn, auf der Sprinter, Verfolger, Zeitfahrer, vor allem aber Steher und Schrittmacher ihre Erfolge feierten, baufällig. Nun scheint sicher: Statt Radsportler werden dort bald Bagger ihre Runden drehen.

Radrennbahn muss Wohnungen weichen

Die Stadt Nürnberg braucht Wohnraum. Und so haben die Nürnberger Stadträte kurz vor Weihnachten in einer Sitzung des Stadtplanungsausschusses die Weichen dafür gestellt, dass die ehemalige Radrennbahn am Reichelsdorfer Keller abgerissen wird. Auf der Fläche der altehrwürdigen Rennbahn sollen rund 220 neue Wohnungen entstehen. Seit fünf Jahren ist der Rennbetrieb dort eingestellt, weil die Bahn baufällig ist.

200 alte Bäume müssen gefällt werden

Ein wenig hat sich die Natur mittlerweile das Terrain zurückgeholt und noch im Sommer hatte sich der Bund Naturschutz für den Erhalt der Radrennbahn eingesetzt, weil auf dem schon versiegelten Gelände in den alten 200 Bäumen viele Tiere und Pflanzen leben, darunter auch gefährdete Arten. Sie müssen dem Bauvorhaben weichen. Auch der bayerische Verein der Landespfleger beklagt den Umgang mit dem Gelände und hat die Felsenkeller an der Reichelsdorfer Radrennbahn in seine Online-Abstimmung zum "Abriss des Jahres" aufgenommen, bei der es um zwölf – mahnende – Beispiele von Gebäuden geht, die abgerissen werden, obwohl sie erhaltenswert wären.

All das hat die Stadt nicht von ihrem Bauplan abgehalten. Auch nicht, dass der Reichelsdorfer Keller noch immer die einzige noch weitgehend erhaltene kombinierte Rad- und Motorradrennbahn Deutschlands ist, die als ein überregionales Zeugnis der Industrie- und Sportgeschichte der Stadt gilt. Um weiterhin daran zu erinnern, soll im Rahmen der Planung ein 30 Meter langes Teilstück der insgesamt 400 Meter langen Rennbahn mit einer Steilkurve als Denkmal erhalten bleiben. Sie soll an die lange, glorreiche Zeit der Radrennbahn erinnern.

500 Renntage: Mekka für Radsportfans

1904 errichtet, ist sie eine der ältesten in Deutschland. Auf der Webseite des Gründervereins, Verein Sportplatz Nürnberg 1903, hat der Journalist, Fotograf und exzellente Radsportkenner Manfred Marr, die Geschichte der Radsportanlage zusammengefasst. Die Chronik macht deutlich, wie beliebt die Radrennbahn am Keller über Jahrzehnte war. Über 500 Renntage fanden dort statt. Radsportstars aus der ganzen Welt drehten hier ihre Runden, angefeuert von zehntausenden begeisterten Fans am 400 Meter langen Rund.

Sprinter- und Steherrennen

Besonders beliebt waren schon zu Beginn die Sprinter, wie der Berliner Arthur Stellbrink, der das Eröffnungsrennen 1904 gewann und später Deutscher- und Europameister wurde. Nur ein Jahr später wurde auf der Bahn der erste Schrittmacher mit lautem, krachendem Motor bewundert. Die Steherrennen – mit Radrennfahrern, die an einer Rolle hinter dem umgebauten Motorrad bis zu 100 Kilometer die Stunde schnell fuhren – waren über viele Jahrzehnte eine sportliche Attraktion auf der Bahn. Schon 1905 wurde wegen der vielen Zuschauer eine Holztribüne am Ziel errichtet. 1921 übernahm der Verein Sportplatz Nürnberg das gesamt Gelände und baute die Stehplätze rund um die Bahn, außen und innen aus. Besonders beliebt, heißt es in der Chronik, waren die Plätze im Zielbereich, weil man dort den Fahrern ganz nah kam.

Austragungsort von großen Meisterschaften

Die ganze internationale, nationale und regionale Elite dieses Rennsports war in Reichelsdorf zu Gast, Nürnberg lange Zeit ein Mekka des Radsports mit vielen Vereinen, die den Nachwuchs bis in die Weltspitze brachten. 14 verschiedene Pächter gab es laut Marr bis in die 1950er-Jahre, dann übernahm der Verein Sportplatz die Regie. Vorstand und über Jahrzehnte auch der Präsident des Bayerischen Radsportvereine, Hans Bandele, brachte fast vier Jahrzehnte lang die großen Stars, nationale und lokale Größen zu den Rennen. Bis in die 1980er-Jahre wurden hier bayerische und deutsche Meisterschaften ausgefahren, mit dabei große Namen des Radsports wie Fritz Neuser, Werner Löw, der Vize-Weltmeister und achtfache Deutsche Meister Gerhard Scheller oder Willi Fuggerer, Olympia-Bronze-Medaillen-Gewinner von Tokio.

Als Mitte der 1960er-Jahre das Ende der Profi-Steher kam, ließ Hans Bendele mit Weggefährten eigens 250ccm-BWM Motorräder zu Stehermotorrädern umbauen, die Bahn renovieren und ein Leistungszentrum mit Gaststätte bauen. Eine eigene Schule für Steher und Schrittmacher wurde in der Region aufgebaut – mit großem Erfolg: 1968 feierte so Horst Duschl die Deutsche Meisterschaft, gemeinsam mit Schrittmacher Peter Schindler. Er sollte den Reigen von Meistertiteln, die nach Franken gingen, eröffnen.