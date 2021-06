Radprofi Marco Brenner: Mit 18 Jahren bereits auf der World-Tour

Normalerweise fahren junge Radsportler in seinem Alter bei den Junioren oder Amateuren mit und werden erst später mit 21 bis 23 Jahren Profi. Doch Marco Brenner fährt mit seinen 18 Jahren bereits in dieser Saison in der World-Tour, der höchsten internationalen Radsportliga und ist damit eines der wenigen Talente, die schon von einem Profirennstall verpflichtet wurden. Bei den Junioren war Brenner Weltspitze, jetzt ist er froh, wenn er bis zum Schluss einer Etappe mit den Besten mitfahren kann: "Das Grundtempo ist einfach generell viel höher und die Art und Weise, wie gefahren wird, ist anders".

Erste Profi-Saison, erste Erfolge

Brenner fährt für das Team DSM, eine deutsche World-Tour-Mannschaft, die auch an den großen Rundfahrten teilnimmt. Das Team baut ihn behutsam auf. Brenner konnte in diesem Jahr Achtungserfolge bei renommierten Rennen in der Schweiz, Italien und Frankreich erzielen. Am vergangenen Sonntag (20. Juni) wurde er Zwölfter bei der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart.

Das große Ziel: Die Tour de France

Sein Ziel hat der Augsburger klar vor Augen. In zwei, drei Jahren will Brenner bei der legendären Frankreichrundfahrt teilnehmen. Die diesjährige Austragung des wohl bedeutsamsten Straßenradrennens der Welt startet am Samstag (26. Juni) in Brest. "Welcher junge Radfahrer träumt nicht davon, mal die Tour de France zu gewinnen. Ich bin einfach mal gespannt, zu was ich in der Lage bin“, sagt der Jungprofi.

Ganz Radsport-Deutschland ist gespannt. Der Augsburger hat gute Voraussetzungen, in ein paar Jahren in der Weltspitze anzukommen.