Radprofi Mäder nach Sturz bei Tour de Suisse gestorben

Der 26-Jährige war am Donnerstag auf der fünften Etappe, auf der Abfahrt vom Albula-Pass zum Zielort La Punt zu Fall gekommen, in eine Schlucht gestürzt und wurde nach Angaben der Organisatoren anschließend wiederbelebt.

Von gut 2.000 Meter Höhe aus hatten die Fahrer eine besonders schnelle und kurvige Abfahrt zu bewältigen. Einige erreichten hier Geschwindigkeiten über 100 km/h.

Mäder muss noch am Unfallort wiederbelebt werden

Bei Kilometer 197 geht es dann in die erste Scharfe Kurve des Passes, wo Mäder derart schwer verunglückte, dass er nun einen Tag später seinen Verletzungen im Krankenhaus erlag. Noch an der Unfallstelle musste er wiederbelebt werden und wurde anschließend per Helikopter ins Krankenhaus transportiert.

"Wir sind durch den Verlust unseres außergewöhnlichen Fahrers, Gino Mäder, am Boden zerstört. Sein Talent, seine Hingabe und sein Enthusiasmus waren eine Inspiration für uns alle", sagte Team-Manager Milan Erzen. "Er war nicht nur ein extrem talentierter Fahrer, sondern auch eine großartige Person abseits des Rads." Das Team werde ihm zu Ehren fahren.

Auch der US-amerikanische Radprofi Magnus Sheffield stürzte auf der fünften Etappe an genau dieser steilen Linkskurve bei sehr hohem Tempo. Er wurde mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht.

Kritik an der Streckenführung

Anschließend wurden kritische Stimmen zur Führung der Rennstrecken laut. Der belgische Radrenn-Weltmeister Remeco Evenpoel sagte nach den Ereignissen gegenüber der Schweizer Zeitung Blick es sei keine schlaue Idee gewesen, das Ziel einer solchen Etappe nach einer Abfahrt zu platzieren. "Aber man braucht offenbar immer noch mehr Spektakel. Es muss wohl einfach etwas passieren, damit man reagiert", ergänzte Evenepoel. "Eine Bergankunft wäre problemlos möglich gewesen. Daher war es keine gute Entscheidung, uns die Etappe mit dieser gefährlichen Abfahrt beenden zu lassen", schrieb er unteranderem bei Twitter.

Aldag fordert eine besonnene Sicherheitsdebatte

Rolf Aldag, der Leiter des deutschen Profiteams Bora-hansgrohe, rief dagegen nach den Unfällen zu mehr Besonnenheit auf. "Was macht Sinn? Was ist zielgerichtet? Wie machen wir jetzt weiter? Da müssen Teams, Veranstalter und Sportler an einen Tisch. Da sollten wir uns aber Zeit nehmen, schnelle, boulevardeske Schlagzeilen haben noch keinem geholfen." Und weiter: "Nach so einem Sturz sind alle Beteiligten sehr emotional. Aus dem ersten Schock zu reagieren, macht aber überhaupt keinen Sinn."

Nach den tragischen Ereignissen der letzten Tage liefert die Tour de Suisse weiterhin Argumente für eine Sicherheitsdebatte im Radsport. Die heutige Etappe der Tour wurde nach Bekanntwerden des Ablebens von Gino Mäder abgesagt.