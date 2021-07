Radprofi Lisa Brennauer: "Die Goldmedaille ist mein Ansporn"

Seit fast einem Jahrzehnt fährt Lisa Brennauer konstant in der Weltspitze, auf der Straße wie auf der Bahn. In der laufenden Saison holte sich die 33-Jährige sowohl im Einzelzeitfahren, als auch auf der Straße den nationalen Titel und bewies damit einmal mehr, dass sie das Maß aller Dinge im deutschen Frauen-Radsport ist.

Mit dem Sieg bei der Women's World Tour 2020 verteidigte sie außerdem ihren Titel aus dem Vorjahr. Bereits 13 Medaillen konnte Brennauer bei Welt- und Europameisterschaften gewinnen, nur olympisches Gold oder überhaupt eine Olympiamedaille fehlt ihr noch. Dieser Traum könnte bei ihren dritten Spielen in Tokio in Erfüllung gehen.

Dritte Olympiateilnahme für Brennauer

Bei ihren ersten Spielen in London war Brennauer erst 21 Jahre alt. Als Teil des deutschen Frauen-Vierers auf der Bahn fuhr die Allgäuerin auf Rang acht.

2016 in Rio de Janeiro ging sie als Mitfavoritin im Einzelzeitfahren an den Star. Trotz widriger Bedingungen mit Starkregen und Sturm fuhr Brennauer stark - doch am Ende reichte ihre Zeit überraschend nur für Platz acht.

2021 will sie nun endlich eine Medaille. Sie wird dafür mehrere Möglichkeiten haben - auf der Straße und auf der Bahn.