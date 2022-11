Radprofi Davide Rebellin stirbt bei Unfall

Der italienische Radstar Davide Rebellin ist bei einem Trainingsunfall ums Leben gekommen. Der 51-Jährige starb am Mittwoch in dem norditalienischen Ort Montebello Vicentino, wie die Carabinieri bestätigten. Rebellin war viele Jahre Kapitän des deutschen Teams Gerolsteiner.

Rebellin beendete erst vor Kurzem Profikarriere

Davide Rebellin sei noch an der Unfallstelle gestorben, heißt es in italienischen Medienberichten. Der 51-jährige ehemalige Radprofi war auf einer Trainingsfahrt in der Nähe von Verona unterwegs, als er an einer Autobahnausfahrt von einem Lkw erfasst wurde. Laut Nachrichtenagentur Ansa war der Lkw-Fahrer zunächst weitergefahren, er hatte den Unfall offensichtlich nicht bemerkt.

Erst vergangenen Monat hatte Rebellin seine Profikarriere nach fast 30 Jahren beendet. Am Wochenende war er noch Teilnehmer bei einem Prominentenrennen und gegen Stars wie die Ex-Weltmeister Philippe Gilbert und Peter Sagan sowie den zweimaligen Tour-Sieger Tadej Pogacar angetreten. "Ich bin geschockt und traurig über die Nachricht des tragischen Todes von Davide Rebellin, der den Sportfans während seiner langen Profikarriere so viele Emotionen bescherte", sagte die italienische Premierministerin Giorgia Meloni.

Radsport-Welt geschockt

Die Radsport-Welt zeigte sich erschüttert, viele Profiteams und frühere Weggefährten Rebellins kondolierten. "Ich wollte die Nachricht nicht glauben, es war ein echter Schock. Er ist ein wahrer Freund und ein großer Profi gewesen", sagte der kürzlich zurückgetretene Ex-Tour-Sieger Vincenzo Nibali. Der frühere Weltmeister Alejandro Valverde (Spanien), der seine Karriere im Herbst mit 42 Jahren beendet hatte, schrieb bei Twitter: "Er war ein Kollege und mein Rivale über so viele Jahre."

Die Organisatoren des Giro d'Italia, bei dem Rebellin 1996 eine Etappe gewonnen und Gesamtplatz sechs belegt hatte, sagten die für Mittwochabend geplante Preisverleihung für Italiens Radsportler des Jahres ab. "Wir können nicht an einem Trauertag feiern", sagte Giro-Chef Mauro Vegni.

Olympisches Silber und Doping-Vorwürfe

Rebellin galt als Spezialist für Ein-Tages-Rennen, er gewann zahlreiche sogenannte Klassiker, wie das Rennen Lüttich-Bastogne-Lüttich. Auch beim wichtigsten deutschen Rennen, Rund um den Henninger Turm, war Rebellin erfolgreich, für das deutsche Team Gerolsteiner.

2008 gewann er bei den Olympischen Spielen in Peking Silber. Wegen Dopings wurde dem Italiener im Jahr darauf die Medaille aberkannt. Weitere sieben Jahre später allerdings wurde Rebellin von einem Gericht in Padua von den Doping-Vorwürfen freigesprochen. Der Radprofi selbst hatte stets seine Unschuld betont.

Mit fast 30 Jahren im Profiradsport war Rebellin der Rennfahrer, die sich mit Abstand am längsten im Top-Geschäft halten konnte. Unter anderem sein langjähriger Konkurrent Vincenzo Nibali zeigte sich heute erschüttert über den Tod Rebellins.