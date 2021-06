"Radio Müller": Spaßvogel, ehrgeizig und kritikfähig

Bayern-Urgestein Thomas Müller redet einfach gern: im Mannschaftsbus immer, meistens auch beim Schafkopfen und erst recht auf dem Platz. Er ist ein Kumpeltyp, ein Quatschkopf. Daheim auf seinem Bauernhof zieht er den beiden Hunden gern schon einmal mal ein Bayern-Trikot an oder galoppiert selbst ohne Pferd über die Koppel.

Für Havertz ist Müller "der dritte Co-Trainer"

Der 31-jährige Oberbayer ist lustig, zugleich aber gerade raus und grundehrlich. Das schätzen auch seine Fans und Mitspieler. Müller gilt als verlängerter Arm des Trainers. "Ich glaube, das ist der dritte Co-Trainer, den wir haben. Ein Super-Typ, super lustig", erklärt Kai Havertz.

Thomas Müller: "Ich will auch mal angeschrien werden"

Müller fordert von seinen Teamkollegen ebenfalls deutliche Worte ein: "Persönlich bin ich ein Spieler, ich will auf dem Platz auch gerne mal von meinem Mitspieler angeschrien werden." Besonders, wenn er Fehler macht: "Ich will nicht, dass er das dann in mich rein reinstreichelt, es darf auch da mal laut etwas scheppern."

Meisterschaftssammler, Pokal- und Triplesieger

Zählt man seine errungenen Trophäen zusammen, gehört Müller zu den erfolgreichsten deutschen Fußballern aller Zeiten. Seit der Saison 2020/21 ist er zusammen mit David Alaba mit zehn deutschen Meisterschaften der Spieler mit den meisten Titeln. Dazu kommen zahlreiche Pokalsiege sowie 2013 und 2020 das Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Champions League.

Rückkehr nach Löws "Rauswurf"

Im Jahr 2014 wurde der Oberbayer mit der Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. Nach einem zwischenzeitlichen "Rauswurf" nach der missglückten Weltmeisterschaft 2018 in Russland holte ihn Bundestrainer Joachim Löw für die Europameisterschaft 2021 zurück.

Wenn es nach Müller geht, kommt bei diesem Einsatz noch ein Titel dazu: "Am Ende des Tages will ich erfolgreich sein. Dann gehe ich glücklich ins Bett", lautet sein Vorsatz. Noch hat er zwar bei diesen Titelkämpfen kein Tor geschossen, aber das kann sich ja ändern. "Deutschland-Fahnen raus, dann pack 'mer das gemeinsam", lautet die Ansage für das Achtelfinale von "Radio Müller".