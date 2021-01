Radio-Livereportage: Holstein Kiel - FC Bayern München

Der Zweitliga-Weihnachtsmeister empfängt den deutschen Rekordmeister: Doch die Aufregung um das Duell am Mittwoch (20.45 Uhr) mit dem FC Bayern München hält sich bei Holstein Kiel in Grenzen. Der Tabellendritte ist mehr auf die Zweitliga-Pflicht als auf die Pokal-Kür fokussiert. "Wir schau'n uns mal an, was die Bayern so machen. Dann überlegen wir, was wir so machen. Und dann gucken wir, was am Mittwoch so herauskommt", lautet etwas lapidar der Matchplan von Trainer Ole Werner.

Nach der 2:3-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach will das Starensemble aus dem Süden im hohen Norden indes den nächsten Ausrutscher unbedingt vermeiden und wenigstens gegen einen Zweitligisten mal wieder ohne Gegentor bleiben. Hansi Flick bleibt allerdings wenig Zeit, um die defensiven Dauerprobleme zu lösen. Ziel ist aber der Einzug ins Achtelfinale.