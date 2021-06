Radio-Livereportage: EM-Duell Portugal - Deutschland

Nach dem klaren 3:0-Erfolg gegen Ungarn geht Portugal mit breiter Brust in das Duell mit dem DFB-Team, dass mit einer 0:1-Niederlage gestartet ist. Am Samstag um 18 Uhr (live in der ARD und der B5 Radio Livereportage) gilt es für die Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer nicht nur Topstar Cristiano Ronaldo in Schach zu halten, der sich mit seinem Doppel-Pack bereits zum EM-Rekordtorschützen schoss. Den deutschen Gegner will man dennoch nicht unterschätzen. "Was ich von Deutschland erwarte, ist ein Team, das gewinnen will - und wir wollen das auch", sagt Mittelfeldstar Bruno Fernandes.

Durchschlagskraft im Angriff erhöhen

Um gegen Portugal auch punkten zu können, will Bundestrainer Joachim Löw in den zwei Trainingseinheiten vor dem Spiel den Schwerpunkt auf die Durchschlagskraft im Angriff setzen. Man könne "schon die Dinge ansprechen, mal aufzeigen, was kann man besser machen. Und man kann im Training punktuell den Hebel ansetzen", so Löw.