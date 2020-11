Radio-Livereportage: Atlético Madrid - FC Bayern München

Für den Titelverteidiger geht es in Madrid um die Forstetzung seiner Erfolgsserie. Seit nun mehr 15 Spielen ist er in der Königsklasse ungeschlagen.

Achtelfinaleinzug und Gruppensieg bereits sicher

Den Achtelfinaleinzug hatten sich die Münchner bereits am vierten Spieltag durch den 3:1-Erfolg in Salzburg gesichert. Auch der Gruppensieg ist den Bayern rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Das Hinspiel gegen Atlético hatte der FC Bayern zum Saisonauftakt in der Königsklasse souverän mit 4:0 gewonnen.

Angesichts dieser Bilanz könnte Trainer Hansi Flick zahlreiche Stammkräfte schonen. Denn einige Spieler haben im vergangenen Ligaspiel beim VfB Stuttgart schwere Blessuren erlitten.

Live in voller Länge

B5 aktuell überträgt das Spiel ab 21.00 Uhr live und in voller Länge. Ihre Reporter sind Philipp Eger und Michael Küster.