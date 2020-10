Radio Livereportage am Samstag 20.45 Uhr: Ukraine - Deutschland

Abschotten. Gewinnen. Heimfliegen. So lautet der Plan von Joachim Löw für den Kurztrip ins Corona-Risikogebiet Kiew. Auch sportlich birgt das Nations-League-Spiel gegen die Ukraine am Samstag (20.45 Uhr/ARD) im EM-Stadion von 2012 ein Risiko, denn der Bundestrainer muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach den Frusterlebnissen der jüngsten Länderspiele schnellstmöglich in die Erfolgsspur bringen. Sonst droht ein Abstieg in die Zweite Liga.

Zur Krisenbewältigung kann Löw immerhin auf eine bewährte Sieger-Taskforce aus München zurückgreifen: Der Bayern-Block um Kapitän Manuel Neuer, Antreiber Joshua Kimmich und Torjäger Serge Gnabry soll es bei seiner Rückkehr ins DFB-Team richten. "Die Bayern-Spieler bringen die Qualität mit, die man braucht in solchen Spielen. Davon werden wir profitieren", sagte Löw deutlich.