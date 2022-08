Radeln, um den Opfern des Olympia-Attentats zu gedenken

Am 5. September ereignete sich bei den Olympischen Spielen 1972 ein furchtbares Attentat, bei dem insgesamt zwölf Menschen – elf israelische Sportler und ein deutscher Polizist – von palästinensischen Terroristen ermordet wurden. 50 Jahre später, am 4. September 2022, soll bei einer Radtour vom Olympiadorf nach Fürstenfeldbruck, wo das Attentat stattfand, der Opfer gedacht werden.

So können Sie dabei sein

Treffpunkt der Fahrradtour ist der Aufgang zur BMW-Welt an der U-Bahn-Station Olympiazentrum. Dort bekommen alle Teilnehmer T-Shirts, auf denen die Namen der elf getöteten Athleten stehen. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub übernimmt die Streckenführung von München zum Fliegerhorst Fürstenfeldbruck. Die Ankunft dort ist für 12.30-13 Uhr geplant.

Weitere Informationen gibt es auf der Seite des israelischen Konsulats München. Anmeldungen erfolgen über die Webseite der Veranstaltung: https://radelnunderinnern72.de/anmeldung.

Alle Menschen sind eingeladen mitzuradeln

Auch die israelische Konsulin Carmela Shamir wird sich der Radtour anschließen: "In diesem Jahr jährt sich das Massaker bei den Olympischen Spielen 1972 in München, bei denen elf israelische Athleten und ein deutscher Polizist ermordet wurden. Die Namen der elf Israelis stehen auf dem T-Shirt, das ich trage. Weil die Getöteten Sportler waren, glauben wir, dass eine Radtour sich dafür eignet, ihrer zu gedenken. Wir laden alle Menschen ein, uns bei der Radtour zu begleiten und an die Athleten zu erinnern."