Rad-WM: Brennauer verpasst weitere Medaille

Das deutsche Team verpasste beim Einzelrennen die Medaillenplätze deutlich. Liane Lippert aus Friedrichshafen musste als aussichtsreichste deutsche Starterin vorzeitig aufgeben. Brennauer schaffte es als Beste auf Rang neun. Den WM-Titel holte sich überraschend die Italienerin Elisa Balsamo. Die 23-Jährige setzte nach 157,7 Kilometern von Antwerpen nach Löwen im Schlusssprint durch und verdrängte Marianne Vos aus den Niederlanden und Katarzyna Niewiadoma aus Polen auf die weiteren Medaillenränge.

Bronze im Juniorinnenrennen

Weiteres Edelmetall holte für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) holte die 18-Jährige Riemann. Die Unterfränkin setzte sich beim Sprint der Verfolgergruppe durch und holte mit 57 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Bronze und damit die dritte deutsche Medaille bei diesen Titelkämpfen.

Brennauer bleibt der Team-Titel

Zuvor hatte Brennauer mit der Zeitfahr-Mixed-Staffel um Tony Martin in dessen letztem Karriererennen Gold gewonnen. Im Einzelzeitfahren der Juniorinnen holte sich Antonia Niedermaier aus Bad Aibling die Bronzemedaille. Die WM in Flandern endet mit dem Eliterennen der Männer am Sonntag.