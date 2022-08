Rad-Ass Lisa Brennauer: Letzter Start bei der Heim-WM in München

Lisa Brennauer ist eine der erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen: Sie ist Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin auf der Bahn und Team-Weltmeisterin auf der Straße. Jetzt hört die bayerische Titelsammlerin auf.

Die Entscheidung zum Karriere-Ende sei allerdings nicht von heute auf morgen gefallen, erzählt die 34-Jährige im Sportschau-Interview. Man habe ihr immer gesagt, "dass man den richtigen Zeitpunkt für das Karriereende schon spüren würde." Jetzt ist es so weit: "Und, es fühlt sich tatsächlich richtig an".

Letztes Ziel die EM in München

Als letztes Ziele standen bei ihr noch die Tour de France Femmes und die European Championships auf dem Plan. Bei der Neuauflage der Tour landete sie am Ende jedoch nur auf einem enttäuschenden 58. Platz. Da habe sie sich die "natürlich mehr erhofft und wäre gerne weiter vorne gewesen. Aber so etwas wie die Tour habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt." Bei der EM in München will sie noch einmal Wettkampfatmosphäre aufsaugen: "Ich habe echt Lust auf die EM und will noch mal richtig gut fahren. Gerade auf der Bahn haben wir super Chancen, um eine Medaille oder den Sieg mitzufahren."

Brennauer will in Zukunft nahe am Sport arbeiten

Danach will die Kemptenerin kürzer treten und freut sich "darauf, Radfahren gehen zu können, wenn ich es möchte und es kein Training mehr ist." Beruflich wird sich nicht viel ändern für die Berufssoldatin in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. "Dort werde ich auch bleiben. Am liebsten möchte ich nah am Sport arbeiten, um mein Wissen sowie meine Erfahrungen weitergeben zu können. Aber da sind noch nicht alle Gespräche gelaufen."