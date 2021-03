Rachid Azzouzi: "Ich wüsste nicht, was gegen Zuschauer spricht"

Angesichts der schwierigen Zeit, als die SpVgg Greuther Fürth sogar gegen den Abstieg gekämpft hat, freut sich Sportdirektor Rachid Azzouzi über die aktuellen Tabellensituation. Nur zwei Punkte trennt die Spielvereinigung von Tabellenführer Hamburg. "In wirtschaftlicher Hinsicht wäre ein Aufstieg eine gute Sache für unseren Verein", sagte Azzouzi. Doch auch als Zweitligist ist die SpVgg Greuther Fürth attraktiv für junge Spieler. "Wir stehen für einen positiven, erfolgreichen Weg. Das macht unseren Verein aus", stellte der Sportdirektor klar. Auch in Situationen, in denen man größeren Vereinen schwer standhalten kann, hat Fürth gezeigt, dass der Verein Abgänge gut kompensieren kann.

Gemischte Gefühle in puncto Auslandsreisen

"Super stolz" ist Azzouzi auf seine U21-Nationalpieler Paul Jaeckel, Anton Stach und David Raum. Auch wenn der 50-Jährige glaubt, "dass der DFB das gut hinbekommt, sind die bevorstehenden Reisen mit der Nationalmannschaft eine "schwierige Situation". Der Sportvorstand erklärte: "Wir sind in einer Blase und plötzlich kommen Auslandsreisen dazu. Ich hoffe, dass alle gesund zurückkommen". Im Hinblick auf die anstehende Europameisterschaft, die in zwölf Ländern stattfinden soll, ist sich der Fußballfunktionär sicher: Die EM wird nur in einem Land stattfinden. "Die Situation gibt das nicht her. Man muss versuchen, in einem Land für die Sportler eine Blase herzustellen", sagte Azzouzi.

Zuschauer im Stadion: "Warum soll das nicht möglich sein?"

Den geplanten Versuch, Zuschauer in Fußballstadien zu lassen, bewertet der ehemalige Fußballprofi dennoch positiv. "Unser Leben muss irgendwann weitergehen. Wenn die Hygienekonzepte nachvollziehbar sind, bin ich ein Befürworter", sagte Azzouzi. "Abstand, Maske, verzögerter Einlass und Schnelltests - ich wüsste nicht, was dagegen spricht". Die Menschen bräuchten dringend Abwechslung, nicht nur durch den Fußball.

Kein Kontakt mit Schalke 04

Mit dem Gerücht einer Anfrage von Schalke räumte Azzouzi auf: "Es gab eine Anfrage, aber das ist lange her. Ich fühle mich sehr wohl in Fürth", gerade die Vereinsphilosophie und das familiäre Umfeld liegt ihm sehr am Herzen. Sein Vertrag läuft noch bis 2022, er Sportvorstand denkt aktuell aber, "dass es noch weiter gehen kann".