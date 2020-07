Quo vadis Wintersport in der Coronazeit?

Oberstdorf kann das mit der WM, das steht fest. Aber für die entsprechende Stimmung braucht man Fans und das ist mit Corona nicht so leicht. Dass die nordischen Titelkämpfe so emotional wie vor 15 Jahren ausfallen, als Axel Teichmann und Co. die Zuschauer begeisterten, das ist noch ein Wunschtraum. "Das war einfach eine geniale Weltmeisterschaft", erinnert sich der DSV-Geschäftsführer Stefan Schwarzbach. Jetzt sei es schlichtweg "eine schwierige Situation", sagt er bezüglich der Pandemie.

"TÜV Siegel" für Sportveranstaltungen in Pandemie Zeiten in Arbeit

"Wir brauchen da den Schulterschluss im gesamten deutschen Sport", fordert der Verbandschef. Der deutsche Skiverband arbeitet gemeinsam mit dem deutschen Olympischen Sportbund an einer Art "TÜV Siegel", um Sportveranstaltungen in Pandemie Zeiten sicher durchführen zu können - ohne zu wissen, wie sich die Seuche entwickelt. "Die berühmte Glaskugel hätte ich gerne, die zeigt, wie es in fünf Monaten ausschaut", sagt Schwarzbach.

Athleten derzeit im Sommertraining

Die Aktiven können in den meisten Fällen ihr Sommer-Training wie gewohnt durchziehen, manche sind auch sehr kreativ, um im Winter Höchstleistungen zeigen zu können, alles andere ist ungewiss. Der DSV-Geschäftsführer ist aber immerhin "durchaus optimistisch, dass wir eine Weltmeisterschaft in Oberstdorf hinbekommen, die zumindest ansatzweise das Prädikat Wintermärchen verdient".