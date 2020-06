Quo vadis, Wintersport? Die Athleten sind bestens vorbereitet

Für manche läuft es aber in diesem Sommer etwas anders als sonst: So trainieren beispielsweise die Langläufer derzeit zu Hause in Deutschland statt in Norwegen auf Schnee. Die Skispringer mussten eine dreimonatige Trainingspause einlegen. Ohne Sicherheitsmaßnahmen und Hygiene-Regeln geht gar nichts, auch die Maske ist stets dabei. Nichtsdestotrotz hoffen alle, dass ihre Wettbewerbe durchgeführt werden können.