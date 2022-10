Quartett vom Untermain startet bei Ironman-WM auf Hawaii

Gleich vier Männer vom Bayerischen Untermain werden heuer beim Ironman auf Hawaii gegen die besten Triathleten der Welt antreten: Neben dem Aschaffenburger Andre Dwehus gehen Pavel Noever aus Hösbach, Sebastian Hensel aus Sulzbach und Fabian Lotter aus Wörth am Main im hawaiianischen Kona vom 6. bis 8. Oktober 2022 an den Start.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause sind in diesem Jahr mehr als 500 Athletinnen und Athleten aus Deutschland dabei – so viele wie noch nie. Mit einer Gesamtzahl rund 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind es sogar doppelt so viele wie in der Vergangenheit.

54-Jähriger beim Ironman auf Hawaii

Andre, genannt Paul, Dwehus hatte bereits 2019 seinen ersten Auftritt auf Hawaii, musste verletzungsbedingt aber nach dem Schwimmen abbrechen. Dieses Jahr will er sich seinen Traum erfüllen. Der 54-Jährige sicherte sich sein Ticket für die WM im Frühjahr in Südafrika, wo er den 1. Platz machte. "Ich bin dort als erster in meiner Altersklasse auf Laufstrecke gegangen – hatte am Ende im Ziel 27 Minuten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten – 8:45 Uhr habe ich gebraucht."

Vater und Sohn nehmen am Ironman teil

Vor gut 20 Jahren hat der gelernte Elektriker mit dem Triathlon begonnen. Spät, wie er sagt. Sein erster Ironman war 2005. Heute ist er 54 und organisiert selbst Triathlons in seiner Heimat am Untermain. Seine Triathlon-verrückte Familie unterstützt ihn bei der akribischen Vorbereitung auf die Ironman-Weltmeisterschaft. Seine Frau und deren Söhne sind selbst Athleten, der jüngste Sohn nimmt ebenfalls am Ironman teil.

Hawaii ist Königsdisziplin im Triathlon

Der Ironman ist ein Langdistanz-Triathlon. Knapp vier Kilometer Schwimmen, dann 180 Kilometer Radfahren und am Schluss ein Marathon über 42 Kilometer. Hawaii ist die Königsdisziplin. Der Aschaffenburger hofft, das Schwimmen im offenen Meer, gegen die Strömung, in einer passablen Zeit zu bewältigen. Danach geht es durch die Lava-Wüste. "Diese Stimmung kann man nicht transportieren. Die weltbesten Altersklassen-Athleten – immer die, die sich einen Slot erkämpft haben – Platz 1 bis 5 auf irgendwelchen Ironman-Rennen auf der Welt - dürfen dort starten!"

Das Ziel

Paul hofft, die Strecke unter elf Stunden zu bewältigen. "Ich möchte einfach einen geilen Tag haben und was bei rauskommt ist erstmal zweitrangig – wenn ich keinen guten Tag habe, dann mache ich einen draus und genieße einfach die Atmosphäre."