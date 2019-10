EM-Quali: Ärger um Gruß-Aktion und rassistische Pöbeleien

UEFA prüft Vorfälle, Rechtspflegeverordnung sieht Strafen vor

Bezüglich der Gruß-Aktionen gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) jetzt bekannt, "erst die offiziellen Spielberichte zu analysieren und dann über etwaige Maßnahmen entscheiden" zu wollen. Bezüglich der Vorfälle in Sofia muss sie das nicht. Schließlich nimmt die Rechtspflegeordnung des Verbandes zu "Rassismus und anderem diskriminierenden Verhalten" im Artikel 14 eindeutig Stellung: "Machen sich ein oder mehrere Anhänger eines Mitgliedsverbands oder Vereins eines Fehlverhaltens nach Absatz 1 dieser Bestimmung schuldig, so wird der verantwortliche Mitgliedsverband bzw. Verein mindestens mit einer Teilschließung des Stadions belegt". Wiederholungsfälle werden "mit einem Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit sowie eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro bestraft". Eine Ausweitung der Sanktionen ist ebenfalls möglich.

Egal, was im Stadion und auf dem Platz passiert, berücksichtigt Artikel 14 der UEFA-Verordnung generell Vorfälle, bei denen "eine Person oder eine Gruppe von Personen in jeglicher Form unter anderem wegen ihrer Hautfarbe, Rasse, Religion, ethnischen Abstammung, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung in einer gegen die Menschenwürde verstoßenden Weise herabgesetzt oder diskriminiert" wird.