Putinzewa gewinnt Nürnberger WTA-Turnier

Die gebürtige Moskauerin Putinzewa hatte im Turnierverlauf unter anderen Anna-Lena Friedsam aus Andernach und Mona Barthel aus Neumünster geschlagen und beendete ihr drittes Finale auf der WTA-Tour erstmals als Siegerin. Putinzewa erhält 280 Weltranglistenpunkte und kann voller Zuversicht in die French Open in Paris starten. In der ersten Runde beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres bekommt sie es mit Rebecca Peterson aus Schweden zu tun.

Die ungesetzte Zidansek blickt ebenfalls auf eine starke Woche beim Nürnberger Versicherungscup mit dem erstmaligen Einzug in ein WTA-Finale zurück. Nach dem Ausstieg des Titelsponsors ist weiter offen, ob das Turnier in Franken auch 2020 stattfindet.